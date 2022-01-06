Богдан: звучат предложения расширить положения Конституции об исторической памяти

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди предложений, поступающих от населения при обсуждении проекта Основного закона, есть инициатива расширить положения Конституции об исторической памяти. Об этом заявила глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан сегодня на заседании диалоговой площадки в столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По словам Елены Богдан, также звучат предложения, которые касаются конституционного статуса Всебелорусского народного собрания, сложившегося в республике в качестве уникального органа народовластия. Широко обсуждаются вопросы, связанные с информационной безопасностью, атомной энергетикой.

"Необходима консолидация усилий для сохранения мирного неба, спокойствия и стабильности. Задача диалоговых групп, которые работают по всей стране, - донести до граждан Беларуси идеи предполагаемых изменений в Основном законе страны, которые выкристаллизовались в ходе работы Конституционной комиссии. Каждый человек должен видеть, что дадут изменения лично ему, его семье, населенному пункту и стране в целом", - подчеркнула Елена Богдан.-0-