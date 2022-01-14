Богуш: предстоящий референдум станет значимым событием в белорусской истории

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий референдум станет значимым событием в белорусской истории, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор БГУИР Вадим Богуш.

"Активное обсуждение проекта Конституции проходит в различных слоях общества, в том числе в университетском сообществе и студенческой среде. Предстоящий референдум - значимое событие в белорусской истории, которое определит будущее устройство и развитие нашей страны. Предлагаемые в Конституции изменения носят комплексный характер и затрагивают многие сферы общественного развития: социальные гарантии, структуру государственного управления и полномочия органов власти, институт семьи и брака, сохранение исторического наследия", - рассказал Вадим Богуш.

По его словам, особого внимания заслуживают изменения, затрагивающие институт гражданства. "Новая редакция подчеркивает вклад каждого гражданина в социальное развитие государства, что особенно важно для молодого поколения. Изменения затрагивают и проблематику развития цифрового общества: актуальная задача обеспечения защиты персональных данных нашла отражение в предлагаемом проекте", - подчеркнул ректор.

"Изменения и дополнения, вносимые в Конституцию, создают прочный фундамент для развития Беларуси как правового и социально ориентированного государства, позиционирование нашей страны как мирного соседа, исключающего агрессию со своей территории. И, что очень важно, в Конституции определена важность суверенности и независимости нашей страны", - констатировал Вадим Богуш.-0-