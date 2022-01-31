Богуш: в 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы по новым правилам

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы по новым правилам, заявил корреспонденту БЕЛТА ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, председатель Республиканского совета ректоров Вадим Богуш.

"Этот вопрос обсуждался на совещании у главы государства несколько месяцев назад. И в тех подходах, которые нашли отражение не только в правилах приема, но и в законе, который определяет изменения в Кодекс об образовании, есть ряд изменений, которые касаются в том числе организации вступительной кампании и итоговой аттестации в учреждениях общего среднего образования", - сказал Вадим Богуш.

Ректор подчеркнул, что наиболее значимые изменения произойдут в 2023 году. "Появятся централизованные экзамены в школе, которые в том числе будут учитываться как вступительные испытания для приема в учреждения высшего образования. Это будет очень значимая новелла, которая разгрузит школьников от дополнительной сдачи отдельных предметов в форме ЦТ. В правилах приема есть еще несколько новаций, связанных с расширением возможности целевой подготовки, которая актуальна для социальной сферы прежде всего: для подготовки врачей, педагогов, специалистов для работы в сельской местности. Но она коснется и предприятий, которые работают в крупных городах. У них тоже появится возможность заказывать и подбирать себе абитуриентов на условиях целевой подготовки, - отметил он. - Ряд моментов касается расширения льгот для востребованных экономикой Беларуси направлений, получения более мотивированных абитуриентов в вузах республики".

Вадим Богуш уверен, все изменения только в пользу абитуриентов, никаких ужесточений нет.

"Вообще задача правил приема, вне зависимости от того, какая это редакция, - отбор в вузы наиболее мотивированных и подготовленных абитуриентов. И здесь важны оба слова. То есть уровень знаний, подготовки должен быть высокий. Но и второй очень важный момент - это мотивация. Чтобы вчерашние школьники осознанно выбирали специальность, по которой будут получать высшее образование, и чтобы они эффективно тратили свое время на ее получение. И эта редакция правил приема как раз таки вопросы, связанные с отбором мотивированной молодежи, решает более эффективно", - констатировал он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил правила приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, а также правила приема лиц для получения среднего специального образования. Глава государства подписал соответствующий указ №23. Правила приема разработаны с учетом новой редакции Кодекса Беларуси об образовании и в целом сохраняют сложившуюся систему приема в учебные учреждения, обеспечивают соблюдение разумного баланса интересов госорганов, организаций - заказчиков кадров, учреждений образования, абитуриентов и их родителей. Они также направлены на предотвращение оттока абитуриентов в сопредельные страны, повышение конкурентоспособности учреждений профессионального образования республики и качества отбора наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.

Указ вступает в силу поэтапно.-0-