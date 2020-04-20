БОКК ищет новые источники поставки средств индивидуальной защиты для волонтеров и соцслужбы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медико-социальной службы, волонтеров и социальных работников уже потрачено около Br172 тыс. спонсорских денег. Сейчас Красный Крест ищет новые источники поставки СИЗ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

В БОКК создана рабочая группа по реагированию на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, разработан план мероприятий. Все они разделены на несколько направлений. Первое - обеспечение нужд медико-социальной службы "Дапамога": 159 медицинских сестер милосердия помогают на дому около 1,5 тыс. подопечных. Эти работники прошли инструктаж по технике безопасности, имеют средства индивидуальной защиты, дезсредства и печатные информационные материалы о профилактике COVID-19. Но чтобы средств защиты по-прежнему хватало и медсестрам милосердия, и волонтерам, а также соцработникам, которые занимаются доставкой товаров первой необходимости на дом пожилым, организован сбор пожертвований.

"Мы продолжаем собирать деньги на покупку одноразовых масок, перчаток, защитных халатов, бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств, чтобы обеспечить работу сестер медико-социальной службы, волонтеров БОКК, социальных работников центров социального обслуживания населения. Мы уже получили финансовую помощь от нескольких международных организаций: Европейского союза, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Датского Красного Креста, Швейцарского Красного Креста. Оказывают поддержку и многие белорусские компании, - рассказали в БОКК. - Благодаря поддержке спонсоров куплены и распределены по областям 6,1 тыс. дезинфицирующих салфеток, 10,5 тыс. л антисептика, более 230,5 тыс. перчаток, 19,4 тыс. масок и 22,4 тыс. иных средств индивидуальной защиты (медицинские комбинезоны, фартуки, нарукавники, бахилы, защитные щитки). На это потрачено Br171 735. Сейчас Красный Крест ищет новые источники поставки средств индивидуальной защиты, в том числе за границей, чтобы вся спонсорская помощь была израсходована".

Создание волонтерской базы и оказание социальной поддержки одиноким пожилым людям, которые оказались в группе риска и должны быть максимально изолированы от контактов с больными и потенциальными носителями вируса, - еще одно направление работы БОКК. Прием и распределение заявок на бесплатную доставку продуктов, рецептов, медикаментов, иных товаров первой необходимости организован через территориальные центры соцобслуживания населения. "По данным на 17 апреля, по всей республике рекрутированы 1487 волонтеров. Рекрутинг продолжается, как и обучение новых добровольцев подходящего возраста, не находящихся в зоне риска (18-50 лет). Разработаны механизмы взаимодействия с ТЦCОН, поликлиниками. Вместе с компанией SoftTeco разработано веб-приложение для онлайн-регистрации и создания единой базы волонтеров, чтобы было удобнее координировать их действия. В скором времени планируется организовать онлайн-тренинг по обучению добровольцев", - поделились планами в БОКК.

С 30 марта волонтеры Красного Креста по всей стране выполнили 1588 запросов по доставке рецептов, 1338 запросов по доставке продуктов и предметов первой необходимости, 1582 запроса, касающихся иных потребностей (оплата коммунальных услуг, покупка лекарств). Красный Крест помогает тем, кто находится в самоизоляции, не только доставкой, но и психологически, консультационно - с помощью многоканальной телефонной линии, или "Доброго телефона".

Важное направление деятельности - обеспечение бутилированной водой медперсонала учреждений здравоохранения и пациентов. Благодаря спонсорам Красный Крест уже передал 13,2 тыс. л воды для пациентов приемного покоя и персонала нескольких больниц Минска. "Мы также передали воду в больницы Витебска: 600 л - в областную клиническую больницу, 240 л - в областной клинический центр психиатрии и наркологии, 60 л - в областной диагностический центр, 180 л - в областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии. Сейчас решается вопрос о регулярной поставке воды для пациентов и сотрудников Бешенковичской и Докшицкой ЦРБ, Полоцкой ЦГБ, Витебской областной клинической больницы и областного клинического специализированного центра", - добавили в БОКК.-0-