БОКК приглашает школьников из 6 стран поучаствовать в творческом конкурсе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста вместе с Национальным историческим музеем и Министерством образования проводят детский конкурс рисунка "Красный Крест. Я вижу добро", посвященный 70-й годовщине принятия Женевских конвенций 1949 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по коммуникации БОКК Наталья Гантиевская.

"Участвовать могут школьники в возрасте от 6 до 17 лет из Беларуси, Болгарии, Дании, Швейцарии, Польши и Украины. Сейчас идет сбор заявок и рисунков, который завершится 18 марта следующего года, - сказала Наталья Гантиевская. - Помимо дипломов и подарков победители получат возможность представить свои работы в Национальном историческом музее".

Первый этап конкурса (будут выбраны лучшие работы из областей Беларуси и каждого из иностранных государств) завершится 15 апреля 2019 года, второй пройдет с 22 апреля по 31 мая. Победители будут определены в двух возрастных группах по трем номинациям: "Красный Крест в Республике Беларусь и мире", "Принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца", "Гуманность в современном мире".

БОКК участвует в подготовке целой серии мероприятий, приуроченных к 70-летию принятия Женевских конвенций. Конкурс детского рисунка, по мнению генерального секретаря БОКК Ольги Мычко, раскрывает далеко не детские проблемы, через творчество ребенка напоминает взрослым о ценностях и принципах, изложенных в конвенциях, - гуманности и милосердии.

12 августа 1949 года были подписаны Женевские конвенции о защите жертв войны - международные многосторонние соглашения в области законов и обычаев войны, направленные на защиту жертв вооруженных конфликтов. Они включают в себя четыре универсальных международных договора (Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; Конвенция об обращении с военнопленными и Конвенция о защите гражданского населения во время войны), а также два дополнительных протокола.-0-