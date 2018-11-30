БОКК возобновил выдачу ваучеров для переселенцев из Украины

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста в ноябре возобновило выдачу ваучеров вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой областей Украины. Получить квитанции можно в районных организациях Красного Креста по всей Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БОКК.

"Это вид единовременной помощи, которая выделяется на приобретение продуктов питания и средств гигиены. В соответствии с заключенными договорами отовариться с помощью ваучеров можно в торговой сети магазинов "Родны Кут", а в Минске - в универмаге "Беларусь", - пояснил начальник отдела по реагированию на ЧС и розыску БОКК Виталий Тарашкевич.

Помощь оказывается по программе "Беларусь - ответные меры на чрезвычайные гуманитарные потребности украинцев, перемещенных в результате конфликта". Ваучеры закуплены при поддержке Департамента Европейской комиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской защиты и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

На всю Беларусь выделено 3 460 ваучеров. Сумма одного составляет Br100 (разделены на 5 ваучеров по Br20). Больше всего выделено на Гомельскую область, где проживает наибольшее число переселенцев, - 1 116 ваучеров. На Могилевскую - 640, Минскую - 544, Брестскую - 408, Витебскую - 336, Гродненскую - 276. В столице - 140.

Претендовать на такую помощь могут люди в пожилом и старческом возрасте; люди с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями; беременные и кормящие женщины; неполные семьи с детьми; многодетные. Сумма помощи зависит от размера семьи. Один и два человека могут рассчитывать на 1 ваучер (в течение одного месяца выдачи), семья из 3-4 человек - 2 ваучера, из 5 и более - 3 ваучера.

Для получения помощи необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины; документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Беларуси; справку о месте жительства и составе семьи; справку о доходах; документ, подтверждающий наличие инвалидности или тяжелого заболевания.

Ноябрь стал первым этапом нового раунда помощи. Следующие этапы выдачи состоятся в январе, марте и мае 2019 года.-0-