Болбатовский: здравницы заполнены оптимально - на 70%

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия эпидситуации для санаторно-курортных организаций Беларуси удалось минимизировать. На сегодняшний день здравницы заполнены оптимально - на 70%, сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-куроротному лечению населения Геннадий Болбатовский в пресс-центре БЕЛТА.

"Еще в марте у нас было более 20 тыс. человек, свыше 3,7 тыс. иностранных граждан. Но в апреле заполняемость заметно снизилась - до 57%. И было 17,5 тыс. отказов от броней на последующий период", - напомнил хронологию событий Геннадий Болбатовский.

С мая было принято решение об ограничении направления всех категорий граждан в белорусские здравницы по путевкам республиканского центра до 15 июня. Но в этот месяц некоторые санатории продолжали работать с минимальной загрузкой по заранее выкупленным путевкам. Это в том числе позволило сохранить коллективы, провести ремонты к летнему сезону. С 16 июня заполняемость была уже 41%, из 8 тыс. отдыхающих - 186 иностранцев. Ежедневно отмечалось увеличение спроса.

"На вчерашний день у нас отдыхают более 17 тыс. человек, заполняемость составляет 70%. Иностранных граждан - 1,3 тыс., из них примерно 80% россияне. Интерес есть, санатории работают. Эта заполняемость оптимальная, она соответствует рекомендациям Минздрава и республиканского центра. Мы и не будем стремиться к стопроцентной заполняемости в летний период, - сказал Геннадий Болбатовский. - Надеемся, что система при стабильной эпидситуации будет работать в штатном режиме до конца года. Мы фиксируем значительное сокращение отказов от бронирования. На август и сентябрь массовых отказов нет, наоборот, увеличивается глубина продаж".

Директор республиканского центра не исключил, что бывают случаи, когда граждане России покупают путевки в белорусские здравницы, чтобы под предлогом такого оздоровления затем поехать на отдых, например, в Турцию. Но такие случаи если и есть, то единичны. Путевки реализуются в соответствии с рекомендациями Минздрава на 14 дней и предполагают предварительную оплату как минимум 50% стоимости. То есть человек потеряет эти дни, если воспользуется подобной схемой. Очевидно, что она не носит массового характера, заключил Геннадий Болбатовский.

Оценить потери, по словам директора центра, пока затруднительно, так как не все санатории прекращали работу в мае. Выручка от экспорта за первое полугодие показала снижение почти наполовину. Но повышенный внутренний спрос сейчас и высокая заполняемость в первом квартале, то есть в межсезонье, позволят иметь положительный экономический результат.

Несмотря на расселение зачастую по одному человеку в двухместном номере, что делается для безопасности и соблюдения социального дистанцирования, путевка продается по цене за койко-место в стандартном двухместном номере. Также в условиях снижения спроса в начале сезона санатории предложили систему скидок. По итогам работы за первый квартал средняя стоимость путевки - стандартный двухместный номер - составляла чуть больше Br58. В конце мая путевки продавались по средней стоимости около Br50. Сегодня цена за сутки для человека за место в стандартном двухместном номере не изменилась. По путевкам республиканского центра средняя стоимость для взрослых составляет Br38-40.

Геннадий Болбатовский подчеркнул, что путевки республиканского центра за тот период, когда временно было приостановлено направление в санатории, перенесены на более поздние сроки, чтобы граждане в течение года могли в полном объеме пройти оздоровление.

Узнать о наличии путевок в свободной реализации и их стоимости проще всего через портал sanatorii.by. Правда, часть путевок некоторые санатории оставляют для реализации через свои маркетинговые службы, поэтому туда и нужно обращаться, если на общем ресурсе не найдется нужного варианта.-0-

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