Более 1 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 1 тыс. фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-литовской границе в "Котловке" скопилось 150 грузовиков, "Каменном Логе" - 120, "Привалке" - 50, "Видзах" - 20.

В белорусско-латвийском пункте пропуска "Урбаны" таможенного оформления ожидают 120 фур, "Григоровщине" - 100.

На белорусско-польской границе в "Козловичах" - 200, "Брузгах" выезда ждут 190 фур, в "Берестовице" - 90.

Проблемы с пересечением белорусско-литовской границы наблюдаются достаточно давно. Сначала к очередям привел сбой программного оборудования у литовской стороны, позже к нему добавился ремонт пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), который продлится до 2023 года.

Предполагается, что разгрузить очереди на белорусско-литовской границе помогут три пункта пропуска, которые возобновили свою работу с 12 апреля, - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").-0-