Более 1 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано за январь-август в Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-август 2021 года зарегистрировано 1013 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 10,83 случая на 100 тыс. населения (январь-август 2020 года - 10,73 случая на 100 тыс. населения).

Больше всего новых случаев за этот период выявлено в Гомельской (276), Минской (186) областях и Минске (269). В Брестской области зарегистрировано 75 случаев, Витебской - 62, Гродненской - 38, Могилевской - 107.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. 84,2% из числа зарегистрированных за январь-август 2021 года случаев ВИЧ приходится на людей старше 30 лет.

По кумулятивным данным (с 1987 года) основным путем заражения является половой (66,5%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,4%. За январь-август 2021 года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,1%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 15,3%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,7%), доля женщин составляет 39,3%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-август 2021 года, составил 39,1%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных за январь-август, 42,2% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 34,7% - лица без определенной деятельности, 9,8% - из мест лишения свободы.-0-