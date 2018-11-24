Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 ноября 2018, Сб
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.3996
USD 2.105
RUB 3.208
Главное
Александр Лукашенко "Должен быть результат!" - какие задачи Лукашенко ставит перед строительной отраслью
Президент
Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома
Президент
РЕПОРТАЖ: Light up! Евровизионное шоу в Минске будет ярким
Культура
БелАЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года - Росатом
Экономика
"Дана Молл": самая "черная пятница" и лучший шопинг в стране!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусы высоко ценят содействие ФРГ в преодолении последствий аварии на ЧАЭС - Батура
18:30 Общество
На Канарах выпал снег
18:26 Калейдоскоп
Вечерняя генеральная репетиция детского "Евровидения" собрала полный зал зрителей
18:16 Культура
Беларусь и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
17:49 Политика
Более 1 тыс. родителей пришли за советами на конгресс "МамаPro" в Минске
17:44 Общество
Биатлон. Расписание этапов Кубка мира-2018/2019
17:41 Турнирные таблицы
Беларусь и Украина будут взаимодействовать в подготовке кадров для лесной отрасли
17:14 Общество
Даниэль Ястремский: мне очень нужны ваши голоса
17:04 Культура
Перечень запрещенных в спорте веществ и методов установлен в Беларуси
16:50 Спорт
Национальную экспозицию Беларуси планируют организовать в Джакарте в 2019 году
16:38 Экономика
Беларусь рассчитывает на открытие посольства Индонезии в Минске
16:32 Политика
"Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск" победили в матчах предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу
16:27 Спорт
Хоккеисты "Юности" на последней минуте матча победили "Гомель" в экстралиге
16:13 Спорт
В Свердловской области подросток застрелил сверстника
16:06 В мире
Два ДТП с тяжкими последствиями произошли в Могилевской области
15:54 Происшествия
Белорус Виталий Михайлов победил на этапе КМ по конькобежному спорту в Японии
15:52 Спорт
Гробницу XIII века до нашей эры обнаружили в Египте
15:27 В мире
Трудовые династии являются гордостью АПК Гомельской области - Дворник
15:25 Регионы
Школу, детсад и больницу планируется открыть в Островце до 2021 года
15:12 Регионы
На АЗС с 25 ноября дорожает топливо, кроме 92-го бензина
15:00 Экономика
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 1 тыс. родителей пришли за советами на конгресс "МамаPro" в Минске

Общество 24.11.2018 | 17:44

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй республиканский конгресс "МамаPro" сегодня стал массовой площадкой для общения будущих и настоящих родителей, врачей, представителей госструктур и различных брендов, передает корреспондент БЕЛТА.

На конгресс буквально за неделю зарегистрировались 1,2 тыс. участников. Получить новые знания, опыт и советы, касающиеся планирования беременности, декрета, воспитания и развития детей, пожелали не только молодые и будущие мамы, но также папы, число которых на подобных мероприятиях растет. Помимо этого, в списке зарегистрированных есть более 20 бабушек.

Укреплению семей и связи поколений способствует в том числе то, что с мая 2016 года белорусские родильные дома активно проводят дни открытых дверей и развивают инициативу партнерских родов.

"Мы открыли родильные дома, чтобы окружить будущим мам заботой и поддержкой не только со стороны медицинского персонала, но и со стороны родных и близких, ведь это особенно важно. Как и сегодняшний конгресс, такие мероприятия позволяют расширить границы наших знаний и представлений в таких важных вопросах, как рождение ребенка", - отметила главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Светлана Нагибович.

Государство активно поддерживает молодых родителей. Значительные средства бюджета направлены на развитие социальный защиты. Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич уверен, что эти вложения себя оправдывают. "Для нас важен каждый житель страны, поэтому мы будем активно развивать подобные мероприятия. Минск все еще ждет своего двухмиллионного жителя, который получит от мэрии города квартиру", - отметил Игорь Юркевич.

Актуальным на данный момент для белорусских врачей является вопрос повышения качества оказываемой медицинской помощи. Поэтому наиболее значимым нововведением второго конгресса стал форум для врачей в необычном интерактивном формате. Как грамотно общаться с пациентами и строить диалог с коллегами, белорусские медики смогли понять не только в теории: на сцене были воссозданы жизненные ситуации из врачебной практики.

Многочисленные мастер-классы, интерактивные игры, лекции от экспертов помогли молодым родителям узнать больше нюансов, касающихся грудного вскармливания, профилактики болезней, использования классических и новых приемов взаимодействия с детьми в первые годы их жизни. Эксперты старались не только рассказать о том, как заботиться о здоровье малышей, но и развенчали многие стереотипы молодых родителей.

Например, некоторые убеждены, что ребенок может подхватить инфекцию и заболеть во время прогулки на холоде. На самом деле вирусы активно развиваются именно в теплой сухой среде, поэтому чтобы предотвратить многие заболевания, нужно позаботиться о благоприятном климате в квартире. И понимать это стоит во всех смыслах: сохранить здоровье ребенку поможет не только умеренно увлажненный воздух, но и теплая атмосфера гармонии и любви в доме.

Первый прикорм и вообще питание детей прямым образом влияет на здоровье и развитие ребенка. Из-за огромного выбора детских смесей, молочных продуктов, овощных и фруктовых пюре современным родителям сложно выбрать действительно качественный продукт. В обществе бытуют стереотипы, что самое лучшее питание продается в стеклянной таре, а продукты с большим сроком годности создаются на основе искусственных компонентов. Эксперты отмечают, что это заблуждение. Прогрессивные технологии позволяют производителям грамотно и качественно запечатать продукт в любую тару без потери полезных свойств. Поэтому внимание стоит обращать на стандарты качества и происхождение продукта, только потом на его упаковку.

Также консультанты по первому прикорму советуют молодым мамам не стремиться как можно быстрее внести в рацион ребенка новые продукты и отлучить его от груди. Несмотря на то, что в современной продукции содержится множество полезных веществ, сложно подобрать альтернативу материнскому молоку - по своему составу оно уникально. В таком случае родителям советуют обратить внимание на козье молоко. Многие считают, что его следует давать только детям-аллергикам, но это опять же миф. Козье молоко легче усваивается детским организмом, чем коровье, поэтому полезно оно будет абсолютно всем, подчеркивают эксперты.

Влияют на здоровье ребенка и игрушки, соски, а также различные аксессуары, без которых современные мамы сейчас как без рук. Поэтому многие стараются часто покупать такие приспособления, руководствуясь принципом "лучше дешевле, но чаще и больше". Это тоже негативная тенденция. Родителям советуют обращать внимание на качество такой продукции. Современные технологии позволяют создавать игрушки, соски из экологически чистых материалов (например, древесный каучук) и без искусственных красителей (их альтернатива - пищевые). Служат такие аксессуары дольше бюджетных, не содержат примесей и, естественно, не вредят ни здоровью малыша, ни экологии. Кстати, при выборе игрушек, в отличие от питания, внимание стоит обратить и на их внешнюю форму и практичность.

Советы и рекомендации были адресованы не только мамам и бабушкам, но и папам. С ними поделились лайфхаком, как вести себя в роддоме во время ожидания малыша. Оказывается, многие представители сильной половины человечества теряют сознание под кабинетами, где рожает их жена, не из-за волнения, а из-за элементарной истощенности организма. Сложно выдержать на ногах 5-6 часов без перекуса, поэтому шоколад или сухарики пригодятся в роддоме будущим отцам.

В числе родителей, которые пришли за новыми знаниями, в этом году оказалась и двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Герасименя. Молодая мама рассказала о том, как кардинально изменилась ее жизнь после появления ребенка. "Первое время было сложно привыкнуть к тому, что весь мир вращается теперь вокруг маленького человека, который требует особого внимания. Я готовилась к этому ответственному этапу в моей жизни, изучала литературу, посещала мастер-классы и постоянно черпала новую информацию в интернете. Но все равно новые знания и навыки никогда не бывают лишними", - заключила белорусская спортсменка.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
дети, женщины, семья, форумы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня на 24-25 ноября
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3996 BYN 2.395 BYN 2.4 BYN
USD
2.105 BYN 2.105 BYN 2.11 BYN
RUB
3.208 BYN 3.195 BYN 3.209 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Генеральная репетиция Хосе Каррераса - ЭКСКЛЮЗИВ
Все видео

Фотоновости

В Гродно встретили 80-тысячного безвизового туриста в 2018 году
Все фото

Инфографика

Строительство жилья в Беларуси В январе-октябре 2018 года организациями всех форм собственности построено 31,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,79 млн кв.м общей площади жилья.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же
Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома
Лукашенко одобрил привлечение госзаймов в 2018-2020 годах за счет эмиссии на внешних финрынках ценных бумаг на $2 млрд
Политика
Райнер Линднер и Владимир Макей. Фото МИД Беларуси Макей и Линднер рассмотрели возможности расширения белорусско-германской промкооперации
Беларусь и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
Беларусь рассчитывает на открытие посольства Индонезии в Минске
Экономика
Беларусь и Россия обсудили вопросы сотрудничества в энергетике
Национальную экспозицию Беларуси планируют организовать в Джакарте в 2019 году
На АЗС с 25 ноября дорожает топливо, кроме 92-го бензина
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Легковушка врезалась в стоящую на дороге фуру в Дятловском районе
Два ДТП с тяжкими последствиями произошли в Могилевской области
В Сморгонском районе столкнулись две фуры
Регионы
Владимир Дворник на чествовании победителей жатвы на областном празднике "Дажынкi" Владимир Дворник считает необходимым провести анализ посевных площадей для максимально эффективного земледелия
Трудовые династии являются гордостью АПК Гомельской области - Дворник
Школу, детсад и больницу планируется открыть в Островце до 2021 года
Спорт
Минские динамовцы во время матча против "Днепра". Фото ФК "Динамо-Минск" "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск" победили в матчах предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу
Перечень запрещенных в спорте веществ и методов установлен в Беларуси
Хоккеисты "Юности" на последней минуте матча победили "Гомель" в экстралиге
Технологии
Фото из архива Электронные зачетные книжки разработали в БГУ
Walt Disney запатентовала световой меч
Городской центр трансфузиологии в 2019 году запустит в Минске приложение для подбора доноров
Культура
Даниэль Ястремский (Беларусь) РЕПОРТАЖ: Light up! Евровизионное шоу в Минске будет ярким
Вечерняя генеральная репетиция детского "Евровидения" собрала полный зал зрителей
Даниэль Ястремский: мне очень нужны ваши голоса
В мире
Фото Федеральное агентство новостей В Свердловской области подросток застрелил сверстника
Гробницу XIII века до нашей эры обнаружили в Египте
Автобус в Индии упал в канал: погибли не менее 25 человек
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря
На Канарах выпал снег
У Сергея Безрукова родился сын
Газета 7 дней
Людей лечит – природу калечит
Дом, где 100 лет царит любовь и забота
Генерал мелового карьера
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия