Более 1 тыс. родителей пришли за советами на конгресс "МамаPro" в Минске

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй республиканский конгресс "МамаPro" сегодня стал массовой площадкой для общения будущих и настоящих родителей, врачей, представителей госструктур и различных брендов, передает корреспондент БЕЛТА.

На конгресс буквально за неделю зарегистрировались 1,2 тыс. участников. Получить новые знания, опыт и советы, касающиеся планирования беременности, декрета, воспитания и развития детей, пожелали не только молодые и будущие мамы, но также папы, число которых на подобных мероприятиях растет. Помимо этого, в списке зарегистрированных есть более 20 бабушек.

Укреплению семей и связи поколений способствует в том числе то, что с мая 2016 года белорусские родильные дома активно проводят дни открытых дверей и развивают инициативу партнерских родов.

"Мы открыли родильные дома, чтобы окружить будущим мам заботой и поддержкой не только со стороны медицинского персонала, но и со стороны родных и близких, ведь это особенно важно. Как и сегодняшний конгресс, такие мероприятия позволяют расширить границы наших знаний и представлений в таких важных вопросах, как рождение ребенка", - отметила главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Светлана Нагибович.

Государство активно поддерживает молодых родителей. Значительные средства бюджета направлены на развитие социальный защиты. Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич уверен, что эти вложения себя оправдывают. "Для нас важен каждый житель страны, поэтому мы будем активно развивать подобные мероприятия. Минск все еще ждет своего двухмиллионного жителя, который получит от мэрии города квартиру", - отметил Игорь Юркевич.

Актуальным на данный момент для белорусских врачей является вопрос повышения качества оказываемой медицинской помощи. Поэтому наиболее значимым нововведением второго конгресса стал форум для врачей в необычном интерактивном формате. Как грамотно общаться с пациентами и строить диалог с коллегами, белорусские медики смогли понять не только в теории: на сцене были воссозданы жизненные ситуации из врачебной практики.

Многочисленные мастер-классы, интерактивные игры, лекции от экспертов помогли молодым родителям узнать больше нюансов, касающихся грудного вскармливания, профилактики болезней, использования классических и новых приемов взаимодействия с детьми в первые годы их жизни. Эксперты старались не только рассказать о том, как заботиться о здоровье малышей, но и развенчали многие стереотипы молодых родителей.

Например, некоторые убеждены, что ребенок может подхватить инфекцию и заболеть во время прогулки на холоде. На самом деле вирусы активно развиваются именно в теплой сухой среде, поэтому чтобы предотвратить многие заболевания, нужно позаботиться о благоприятном климате в квартире. И понимать это стоит во всех смыслах: сохранить здоровье ребенку поможет не только умеренно увлажненный воздух, но и теплая атмосфера гармонии и любви в доме.

Первый прикорм и вообще питание детей прямым образом влияет на здоровье и развитие ребенка. Из-за огромного выбора детских смесей, молочных продуктов, овощных и фруктовых пюре современным родителям сложно выбрать действительно качественный продукт. В обществе бытуют стереотипы, что самое лучшее питание продается в стеклянной таре, а продукты с большим сроком годности создаются на основе искусственных компонентов. Эксперты отмечают, что это заблуждение. Прогрессивные технологии позволяют производителям грамотно и качественно запечатать продукт в любую тару без потери полезных свойств. Поэтому внимание стоит обращать на стандарты качества и происхождение продукта, только потом на его упаковку.

Также консультанты по первому прикорму советуют молодым мамам не стремиться как можно быстрее внести в рацион ребенка новые продукты и отлучить его от груди. Несмотря на то, что в современной продукции содержится множество полезных веществ, сложно подобрать альтернативу материнскому молоку - по своему составу оно уникально. В таком случае родителям советуют обратить внимание на козье молоко. Многие считают, что его следует давать только детям-аллергикам, но это опять же миф. Козье молоко легче усваивается детским организмом, чем коровье, поэтому полезно оно будет абсолютно всем, подчеркивают эксперты.

Влияют на здоровье ребенка и игрушки, соски, а также различные аксессуары, без которых современные мамы сейчас как без рук. Поэтому многие стараются часто покупать такие приспособления, руководствуясь принципом "лучше дешевле, но чаще и больше". Это тоже негативная тенденция. Родителям советуют обращать внимание на качество такой продукции. Современные технологии позволяют создавать игрушки, соски из экологически чистых материалов (например, древесный каучук) и без искусственных красителей (их альтернатива - пищевые). Служат такие аксессуары дольше бюджетных, не содержат примесей и, естественно, не вредят ни здоровью малыша, ни экологии. Кстати, при выборе игрушек, в отличие от питания, внимание стоит обратить и на их внешнюю форму и практичность.

Советы и рекомендации были адресованы не только мамам и бабушкам, но и папам. С ними поделились лайфхаком, как вести себя в роддоме во время ожидания малыша. Оказывается, многие представители сильной половины человечества теряют сознание под кабинетами, где рожает их жена, не из-за волнения, а из-за элементарной истощенности организма. Сложно выдержать на ногах 5-6 часов без перекуса, поэтому шоколад или сухарики пригодятся в роддоме будущим отцам.

В числе родителей, которые пришли за новыми знаниями, в этом году оказалась и двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Герасименя. Молодая мама рассказала о том, как кардинально изменилась ее жизнь после появления ребенка. "Первое время было сложно привыкнуть к тому, что весь мир вращается теперь вокруг маленького человека, который требует особого внимания. Я готовилась к этому ответственному этапу в моей жизни, изучала литературу, посещала мастер-классы и постоянно черпала новую информацию в интернете. Но все равно новые знания и навыки никогда не бывают лишними", - заключила белорусская спортсменка.-0-