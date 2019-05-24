Более 100 участников объединила летняя школа журналистики на Белорусском международном медиафоруме

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 мая 2019, Пт
+22°C
Малооблачно EUR 2.3158
USD 2.0797
RUB 3.2244
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
Президент
Лукашенко требует применять жесткие санкции к инвесторам за срыв обязательств
Президент
Кочанова по поручению Президента встретилась в Могилеве с представителями цыганской диаспоры
Общество
"Муж ругался, что много покупаю!" Очередной поход в "Евроопт" принес жительнице Гродно 100 000 рублей
Общество
Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Реконструкция автодороги Р80 идет опережающими темпами
12:22 Регионы
Тереза Мэй заявила об отставке
12:16 В мире
Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр
12:16 Общество
Чеботарь: в Гомельской области создаются условия для развития инвестиций и инноваций
12:12 Регионы
В Гомеле устанавливают обстоятельства смерти обнаруженного в водоеме мужчины
12:12 Происшествия
Минчан приглашают поучаствовать в подготовке Европейской недели мобильности
12:09 Регионы
"Алеся" начала проходку второго тоннеля между станциями "Вокзальная" и "Ковальская слобода"
11:57 Регионы
Беларусь и Финляндия будут наращивать межвузовскую научно-исследовательскую деятельность
11:57 Общество
На юге Польши сохраняется угроза наводнения
11:49 В мире
Двое мужчин из Речицы подозреваются в незаконном обороте наркотиков
11:40 Происшествия
Кратковременные дожди и до +25°С ожидается в Беларуси 25 мая
11:38 Общество
МНС предлагает обсудить проект указа о маркировке товаров
11:34 Экономика
В Гомеле откроют "зеленую комнату" для опроса детей, пострадавших от преступлений
11:25 Регионы
Эксперты Беларуси и Польши обсудят в Минске 30 мая сбор и переработку отходов
11:24 Экономика
Законопроект о платежных системах и услугах планируется внести в Палату представителей в 2019 году
11:24 Общество
В штате Аризона внезапно выпал снег
11:17 Калейдоскоп
Более 100 участников объединила летняя школа журналистики на Белорусском международном медиафоруме
11:17 Общество
Обсудить изменения в указы по вопросам риелторской деятельности можно до 3 июня
11:10 Общество
Минским очередникам могут предложить строительство жилья в Руденске
11:09 Регионы
Спецвыпуск "Голос. Дети" после аннуляции итогов голосования покажут 24 мая
11:08 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 100 участников объединила летняя школа журналистики на Белорусском международном медиафоруме

Общество 24.05.2019 | 11:17
Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 100 участников объединила летняя школа журналистики, которая открылась сегодня на XIV Белорусском международном медиафоруме в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие спикеры являются журналистами-практиками, занимаются обучением журналистов в своих странах. Считаю, что такие встречи помогут приобрести профессиональный опыт, позволят говорить на таком же языке, что и медийное пространство во всем мире. Конечно, много будет разговоров про электронные ресурсы, социальные сети, телеграм-каналы. Важно развивать медиасреду, чтобы она была содержательной, здраво, по-доброму, справедливо влияла на общество и генерировала правдивую информацию. Потому что очень остро встает вопрос доверия к журналистам и к тем, кто выкладывает информацию", - подчеркнул министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Летняя школа журналистики открылась в стенах Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. Ее участниками стали студенты, молодые журналисты и их более опытные коллеги со всех регионов Беларуси. Во время мастер-классов им представится возможность пообщаться с медиаэкспертами. Один из них - главный редактор телеканала "Россия 24" ВГТРК Евгений Бекасов.

"Мы стоим на пороге качественных изменений в журналистике. На эти вызовы надо будет отвечать именно молодым людям: как реагировать на фейки, нарабатывать кодексы для журналистики, как себя вести в соцсетях. Надо понимать, что меняется технологическая оболочка СМИ. С телевидения все переходят в интернет, где появляются различные сервисы не только по типу соцсетей, но и стриминговые", - сказал главред "России 24".

По его словам, выход Белорусского международного медиафорума за пределы столицы позволяет международному сообществу журналистов увидеть более полную картину о Беларуси. "Очень важно увидеть новые города. В Бресте для нас организована большая экскурсионная программа, мероприятия для знакомства с историей города, страницами его жизни во время Второй мировой войны. Думаю, что по окончании форума участники оставят для себя представление о Беларуси гораздо более детальное. Это самое важное, чтобы зарубежные СМИ понимали, что такое современная Беларусь и какая она за пределами Минска", - добавил он.

Организаторами XIV Белорусского международного медиафорума, который 23-24 мая проходит в Бресте, выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
СМИ, форумы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3158 BYN 2.321 BYN 2.327 BYN
USD
2.0797 BYN 2.078 BYN 2.08 BYN
RUB
3.2244 BYN 3.213 BYN 3.222 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подготовка войск Минского гарнизона ко Дню Независимости
Все видео

Фотоновости

Турчин встретился с генеральным директором АО "Дуйсбургер Хафен"
Все фото

Инфографика

Акция "Внимание - дети!" В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Сроки акции: 25 мая - 5 июня. Цель - избежать травматизма детей на дорогах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Лукашенко: в благоустройстве страны нельзя останавливаться
Лукашенко требует применять жесткие санкции к инвесторам за срыв обязательств
Политика
Владимир Макей Макей на встрече с Лавровым в Москве намерен открыто обсудить повестку дня отношений Беларуси и РФ
Беларусь и ЕС близки к подписанию соглашений об облегчении условий получения виз и реадмиссии - Кравченко
Беларусь видит будущее отношений с ЕС в добрососедстве - Кравченко
Экономика
Фото из архива "Агролизинг" стал партнером программы Банка развития по финансовой поддержке МСП
МНС предлагает обсудить проект указа о маркировке товаров
Эксперты Беларуси и Польши обсудят в Минске 30 мая сбор и переработку отходов
Происшествия
Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска Пожар в здании "Горизонта" произошел из-за нарушения при огневых работах
В Гомеле устанавливают обстоятельства смерти обнаруженного в водоеме мужчины
Двое мужчин из Речицы подозреваются в незаконном обороте наркотиков
Регионы
Фото из архива Чеботарь: в Гомельской области создаются условия для развития инвестиций и инноваций
Афиша выходного дня: летний сезон в Троицком предместье, день рождения МТЗ и Brest Bike Festival
Реконструкция автодороги Р80 идет опережающими темпами
Спорт
Гандболистки "Гомеля" выиграли Кубок Беларуси. Фото сайта "Гомельские ведомости" Гандболистки "Гомеля" стали обладательницами Кубка Беларуси
Минское "Динамо" сыграет с футболистами "Ислочи" в 9-м туре чемпионата Беларуси
Сборные Финляндии и Чехии стали последними полуфиналистами чемпионата мира по хоккею
Технологии
Интерактивную карту для родителей "Безопасный дом" создали в Беларуси
Более 3 млрд фейковых аккаунтов удалены с Facebook за полгода
Жэнь Чжэнфэй позитивно прокомментировал запрет: США недооценивают силы Huawei
Культура
Фото из архива Форум к 200-летию Станислава Монюшко пройдет в НАН Беларуси
Миниатюры юных художников из Армении представят в галерее "Университет культуры"
Познакомиться с игрушечными историями приглашает выставка в Витебске
В мире
Тереза Мэй. Фото The Guardian Тереза Мэй заявила об отставке
На юге Польши сохраняется угроза наводнения
Ассанжу предъявлены новые обвинения в США
Калейдоскоп
Настя Каменских и Потап. Фото из Instagram-аккаунта Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
В штате Аризона внезапно выпал снег
Спецвыпуск "Голос. Дети" после аннуляции итогов голосования покажут 24 мая
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия