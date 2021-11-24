Более 130 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за неделю

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 17 по 24 ноября зарегистрирована 131 гололедная и холодовая травма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области госпитализирован с холодовой травмой один человек. В Витебской области зарегистрированы 20 пациентов. У одного из них холодовая травма, у 19 - гололедная. Двое госпитализированы.

В Гомельской области к медикам обратились трое, из них двое госпитализированы. Гололедная травма диагностирована у одного пострадавшего, у двоих - холодовая. В Гродненской области зарегистрированы 57 пациентов, из них 17 госпитализированы. Гололедную травму получили 54 пациента, трое - холодовую.

В Минской области зарегистрированы 22 пострадавших, из них госпитализированы восемь. Гололедную травму получили 17 пациентов, 5 - холодовую. В Могилевской области помощь потребовалась двум пациентам. Оба госпитализированы с холодовой травмой. В Минске зарегистрированы 26 пострадавших, из них трое госпитализированы. У всех диагностирована гололедная травма.

В связи с изменением погодных условий Минздрав напомнил о потенциально травмоопасных местах в период гололеда. Это ступеньки подъездов, подземных переходов, метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.

Если травмы избежать не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт.-0-