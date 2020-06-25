Более 140 выпускников Университета гражданской защиты получили лейтенантские погоны

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел сегодня в Минске. Поздравил выпускников министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, сообщает БЕЛТА. Лейтенантские погоны получил 141 человек, семь выпускников окончили учреждение высшего образования МЧС с отличием, а два - с золотой медалью. Диплом белорусского университета МЧС получил 61 иностранный специалист из Азербайджана, России, Казахстана и Украины. Кроме того, 44 выпускникам присвоены степень магистра управления и магистра технических наук. "Это знаковое событие не только для университета, но и в целом для нашей системы. Мы получаем немалое количество профессионалов, энергичных, с хорошими знаниями, - сказал Владимир Ващенко. - Я считаю, что уровень подготовки наших специалистов очень высокий. Не зря у нас проходят обучение представители других государств. Мы гордимся тем, что наше образование востребовано в других странах". Молодые офицеры заложат памятную плиту выпуска 2020 года, попрощаются со знаменем университета и в последний раз пройдут торжественным маршем по плацу спасательного вуза. Церемония транслировалась на официальном YouTube-канале УГЗ и в его официальной группе во "ВКонтакте".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!