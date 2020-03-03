Более 150 белорусских школьников примут участие в конкурсе журналистики

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ свыше 150 белорусских школьников примут участие в конкурсе детской журналистики "Старт". Свои работы представят учащиеся школ, кружков и студий юных корреспондентов Минской, Могилевской, Витебской, Гродненской и Гомельской областей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участникам предлагалось подготовить репортаж с места события, интервью, публицистическое эссе или фотоработу по одной из заявленных тем: "Место, где я живу", "Заглядывая в будущее", "Чему нас учит история", "Интересная профессия", "Люди, меняющие мир к лучшему (герой нашего времени)". Мастерство конкурсантов оценят в трех возрастных категориях 8-11, 12-15 и 16-18 лет. Жюри определит лучших в номинациях "Лучшая публикация" (по шести тематическим разделам), "Лучший блог", "Лучший аудио-/видеосюжет", "Лучшая серия фоторабот". При этом, принята публикация "Путешествуя по Беларуси" от самого юного семилетнего журналиста из Могилевской области.

Финальный этап продлится до конца марта. Церемония награждения состоится 31 марта на факультете журналистики БГУ. Для юных журналистов проведут мастер-классы сотрудники белорусских молодежных СМИ: "Знамя Юности", "Зорька", "Переходный возраст". Также будут организованы конкурсы и музыкальные сюрпризы от студентов факультета журналистики.

Организаторами творческого состязания выступают факультет журналистики БГУ, Министерство информации Беларуси, Министерство образования, управление идеологии, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Белорусский союз журналистов.-0-