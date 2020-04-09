Более 160 пожаров в экосистемах ликвидировано за сутки в Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки ликвидировано 162 пожара в экосистемах, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В частности, в Гомельской области удалось потушить два крупных лесных пожара на территории Лельчицкого лесхоза (возле деревни Запесочное) и Наровлянского спецлесхоза (возле деревни Мальцы). Задействовалась авиация МЧС: вертолеты Ми-2, Ми-8 и Ми-26.

Всего за сутки ликвидировано 25 лесных пожаров, 6 торфяных и 131 пожар травы и кустарников на общей площади 174,276 га, 4,55 га и 55,334 га соответственно.

Местные органы продолжают вводить временные ограничения на посещение лесов.-0-