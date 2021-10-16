Более 1,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 2 550 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 865 000 прошли полный курс вакцинации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 227,1 тыс. человек, Витебской - более 194,7 тыс., Гомельской - более 342,4 тыс., Гродненской - более 218,2 тыс., Минске - более 400,2 тыс., Минской области - более 214,6 тыс., Могилевской - более 216,1 тыс.

Более 51,4 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-