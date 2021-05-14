Более 2 тыс. человек приняли участие в исследовании популяционного иммунитета против COVID-19

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. человек уже приняли участие в исследовании популяционного иммунитета против COVID-19, сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 12.00 уже 2238 человек пришли в пункты сдачи крови и приняли участие в исследовании, отметила Ирина Глинская. Всего предполагается задействовать 12 тыс. человек. Набор добровольцев уже завершен.

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции стартовало в Беларуси сегодня. Как отметила заместитель директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина, первый этап посвящен установлению постинфекционного иммунитета. Используются тест-системы, предоставленные Россией. На втором этапе у вакцинированных участников будет оценен поствакцинальный иммунитет.

"Само исследование будет проводиться в лаборатории вакциноуправляемых инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, которая имеет многолетний опыт планирования и проведения широкомасштабных популяционных исследований по оценке иммунитета к кори, эпидемическому паротиту, полиомиелиту, ветряной оспе. Это позволит выполнить исследование одними руками, чтобы получить наиболее репрезентативные и сопоставимые данные", - пояснила Алина Дронина.

Лаборатории, куда приходят сдавать кровь добровольцы, получают сыворотку из проб и доставляют в лабораторию РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. В течение суток будет проведено исследование, результат практически сразу введен в базу данных и участники смогут получить его в электронном виде.

В конечном итоге предполагается получить сведения по каждой возрастной группе о том, какая доля людей имеет постинфекционный иммунитет к коронавирусной инфекции. По результатам исследования, возможно, будут внесены коррективы в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. "Вероятнее всего речь будет идти не об ужесточении этих санитарно-противоэпидемических мероприятий, а, скорее всего, особенно по некоторым регионам, об их ослаблении", - уточнила Ирина Глинская.

Она подчеркнула, что полученные результаты об уровне постинфекционного иммунитета никоим образом не должны повлиять на решение о вакцинации против коронавирусной инфекции. "Вне зависимости от того, какой уровень иммунитета у вас к коронавирусу есть, необходимо принимать решение в пользу вакцинации", - сказала она.

Ирина Глинская напомнила, что минимальный интервал между введением первого и второго компонента вакцины "Спутник V" - 21 день. При возникновении некоторых ситуаций (например, острое заболевание, обострение хронического, командировка и т.д.) этот интервал может быть увеличен. В частности, исследования российских коллег показывают, что увеличение интервала максимально до 90 дней позволяет сформировать достаточную защиту от коронавирусной инфекции. "Когда мы говорим о вакцине китайского производства, там минимальный интервал 21-28 дней. И если какие-то обстоятельства вынуждают этот интервал увеличить, то, как только состояние здоровья позволяет, необходимо сделать вторую прививку", - резюмировала Ирина Глинская.-0-

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Фото Егора Павлющика