Более 2 тыс. тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинская гуманитарная помощь из Китая прибыла в Беларусь, на борту приземлившегося в Национальном аэропорту Минск самолета более 2 тыс. тестов на коронавирус, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе груза, кроме тестов, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы. Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк отметил, что гуманитарная помощь - это ответный шаг китайской стороны на присланные ранее в КНР белорусские грузы. "Инициатор - китайская сторона. Когда КНР была в очень тяжелом положении, наша страна оказала гуманитарную помощь в виде двух полноценных самолетов. Китай выступил с инициативой в знак благодарности, в знак дружбы наших стран и народов", - сказал замминистра.

"Тесты будут направлены в нашу центральную лабораторию (РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. - Прим. БЕЛТА). А средства защиты - в первую очередь в те больницы, где наибольшее количество пациентов. Это инфекционная больница, 6-я клиника - непосредственно тем, кому это сейчас необходимо", - проинформировал Борис Андросюк.

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин пояснил, что прибывшая сегодня в Беларусь гуманитарная помощь - только первая партия. Посольство готовится приобрести 10 тыс. тест-систем с реагентами для обнаружения коронавируса, организует закупку масок, защитной одежды, инфракрасных термометров, пульсоксиметров и других медицинских материалов в подарок белорусской стороне. Правительство Китая планирует направить в Беларусь группу медицинских экспертов - для обмена опытом и консультаций.

Груз должен был прибыть на прошлой неделе, но из-за нарушенной по причине коронавируса логистике прилетел сегодня. "Хотя эта партия не слишком большая, она отражает дружеские чувства китайского народа к белорусскому. Мы надеемся, что она сыграет свою роль в усилении противоэпидемического потенциала и укреплении системы общественного здравоохранения Беларуси", - подчеркнул Цуй Цимин.-0-

Фото Рамиля Насибулина