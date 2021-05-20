Более 20 студенческих стартапов представят в БГУ 21 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 студенческих стартапов представят 21 мая в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Их презентация пройдет в рамках финала конкурса Startup-Heart. Авторами инициатив выступают студенческие команды БГУ, БГЭУ, БГПУ им. М.Танка. В этом году проекты касаются мобильных приложений, сети кофеен, социальных и образовательных программ, медицинских технологий, в частности, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Финалисты в течение пяти минут расскажут о своем проекте и ответят на вопросы специалистов. Оценят проекты ведущий специалист по персоналу холдинга IBA GROUP Анастасия Цурко, владелец агентства Event Girls Юлия Башко, создатель авторских проектов AlexTravel.me Алексей Анушкин, директор по персоналу Международного автомобильного холдинга "Атлант-М" Мария Щербина и другие", - рассказали в пресс-службе.

Победители состязания получат финансовую поддержку для реализации своей инициативы.

Конкурс Startup-Heart проводится с 2019 года среди старшеклассников, студентов и молодых специалистов до 30 лет. Мероприятие направлено на создание условий для реализации бизнес-проектов, оказание помощи молодежи в поиске партнеров или инвесторов.

Организатором конкурса выступает экономический факультет БГУ.-0-