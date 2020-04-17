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Общество
17 апреля 2020, 14:08

Более 20 зоозащитных объединений и инициатив внесли предложения в проект правил содержания животных

Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 17 апреля завершается публичное обсуждение проекта Правил содержания домашних животных. Более 20 зоозащитных объединений, волонтерских и гражданских инициатив сформулировали свои предложения, чтобы отправить их в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, сообщили БЕЛТА в БООПБЖ "ЗООшанс".

Зоозащитники в первую очередь настаивают на обязательности стерилизации как нормы, закрепленной законом. Поскольку это основная профилактическая мера против появления безнадзорных животных. Первый абзац пункта 3 правил они предлагают изложить в следующей редакции: "Владельцы животных обязаны обеспечивать их регистрацию, идентификацию, стерилизацию (кастрацию) беспородных и породистых, не представляющих племенной ценности, надлежащий̆ уход за животными, своевременное оказание животным ветеринарной̆ помощи, строго выполнять правила их содержания, обеспечивать безопасность людей̆ и их имущества, не допускать размножения животных, не представляющих племенной ценности, загрязнения этими животными жилых и вспомогательных помещений жилых домов, а также территории общего пользования в населенных пунктах и вне населенных пунктов".

Кстати, в коллективном письме выражена полная поддержка программе ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в среду) кошек, которая прописана в пункте 14 проекта новых правил. И надежда на то, что для безнадзорных неагрессивных, социально адаптированных собак появится аналогичная возможность проводить программу ОСВВ.

Важным зоозащитники считают и обязательное чипирование домашних животных-компаньонов старше четырех недель в пятидневный̆ срок с момента приобретения и в течение двух месяцев после получения приплода. Без этого, по их мнению, невозможен контроль за размножением, содержанием и соблюдением законодательных норм содержания животных. "Медальоны теряются, клеймо можно вырезать или утратить при травме. И только чип дает 100% гарантию идентификации животного, значительно упрощает систему регистрации. Сокращает трудозатраты при налогообложении владельцев животных, поиске хозяев и прочее", - аргументируют свою позицию зоозащитники.

Также они видят неоднозначное прочтение предложенной в документе нормы, ограничивающей количество животных в отдельной квартире многоквартирного жилого дома, - не более двух котов и одной собаки или двух собак и одного кота. Получается, что трех котов или трех собак держать нельзя, что странно. Так же, как и то, что количественное ограничение не касается птиц, рыб, пауков, змей, енотов, кроликов, хомяков, крыс. И не учитывается метраж жилья, хотя эффект от содержания двух-трех питомцев в "однушке" или в "трешке" совершенно разный. Поэтому зооактивисты предлагают установить ограничение по принципам, уже закрепленным в других нормативных правовых актах: строгому соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил и нормативов площади помещения для содержания животных. В квартире, где проживают несколько нанимателей (собственников), дополнительно нужно согласие всех совершеннолетних жильцов. В комнате общежития предложено разрешить не более одного питомца на семью нанимателя. Но если животное было в общежитии и до вступления в силу постановления, его изменение не коснется.

Еще одно предложение - должны быть прописаны четкие требования к форме обращения заявки на отлов безнадзорных животных. Особенно учитывая, что за ним следует возмездное оказание услуг, оплачиваемое из бюджета.

Очень много внимания уделили зоозащитники пункту 9, затрагивающему вопрос о жестоком обращении с животными. По их мнению, в перечень компетенций специальной межведомственной комиссии необходимо включить право временно изымать животное, в отношении которого комиссия усматривает факты жестокого обращения, и передавать его на хранение общественному объединению защиты животных до окончания проверки и разбирательства по делу. Поскольку правоприменительная практика по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса свидетельствует, что нередки случаи, когда в процессе производства по делу хозяин, подозреваемый в жестоком обращении, уничтожает (убивает) животное либо избавляется от него иным образом, так как понимает, что оно является уличающим виновность доказательством.

Чтобы передача животного на хранение зоозащитной организации не противоречила существующим нормам Процессуально-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов (ПИКоАП и УПК), регулирующих данные правоотношения, целесообразно внести в них соответствующие корректировки.

Под коллективным обращением подписались руководители БООПБЖ "ЗООшанс" и еще семи столичных учреждений и общественных объединений защиты животных (ООЗЖ), Витебского приюта для безнадзорных животных "Добрик", ОО "Могилевское общество защиты животных", ООЗЖ и учреждений защиты животных из Молодечно, Гродно, Гомеля, Мозыря, Пинска. Присоединились и три волонтерские инициативы (из Минска, Бреста и Речицы), а также столичная гражданская инициатива "В одном Доме".-0-

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