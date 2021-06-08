Более 200 белорусских десантников принимают участие в учении "Славянское братство - 2021"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на полигоне Раевский в Новороссийске стартует российско-белорусско-сербское тактическое учение "Славянское братство - 2021". В нем принимают участие более 200 военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе маневров будут отработаны вопросы совместных действий подразделений вооруженных сил Беларуси, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Этапами учения предусмотрены: десантирование личного состава и грузов, преодоление водных преград, беспарашютное десантирование, боевые стрельбы.

Доставку личного состава осуществляют военные летчики 50-й САБ на самолете Ил-76МД. Ранее около 100 военнослужащих отправились на учение военным эшелоном.

"Славянское братство - 2021" продлится до 19 июня.-0-