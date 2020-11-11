Более 200 экспертов из пяти стран объединила научная педагогическая конференция в БГПУ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IX Международная научно-практическая конференция "Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: пространство самореализации личности" состоялась сегодня в онлайн-режиме в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В конференции приняли участие свыше 200 человек из Беларуси, России, Эстонии, Украины, Узбекистана. В их числе - представители министерств и руководители вузов, ученые, ведущие специалисты и практики в области профессионального педагогического образования, педагогические работники учреждений общего среднего образования, где открыты педагогические классы, представители учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования", - рассказали в пресс-службе.

На форуме были рассмотрены вопросы, связанные с модернизацией непрерывного педагогического образования, созданием условий для максимального раскрытия потенциала личности будущего педагога в период его профессионального обучения: образование для устойчивого развития, кластерное взаимодействие в отрасли, готовность педагога работать в цифровом образовательном пространстве, реализация принципа инклюзии, система дополнительного образования взрослых и др.

Открыл конференцию председатель организационного комитета, ректор БГПУ, доктор педагогических наук, профессор Александр Жук. В приветственном слове он отметил актуальность проблемы самореализации личности педагога для его устойчивого профессионального развития. Также с приветствием к участникам и организаторам конференции обратился заместитель министра образования Александр Кадлубай, который подчеркнул, что данная конференция, ставшая уже традиционной для БГПУ, является значимым событием в сфере непрерывного педагогического образования страны. Поприветствовал всех собравшихся и директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения России Андрей Милехин, отметивший широкий международный контекст форума.

С пленарными докладами выступили ученые и практики из Беларуси, России, Узбекистана, Украины, Эстонии. Большинство докладчиков - представители вузов-партнеров БГПУ, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. В выступлениях были отражены важнейшие проблемы педагогического образования, среди которых подготовка педагогов к реализации воспитательной функции, развитие идей новой дидактики и формирование у студентов дидактической компетентности, повышение качества дистанционного образования и формирование медиакультуры у будущих педагогов, организация имиджевой коммуникации и создание соответствующих условий для самореализации личности. Красной нитью проходила мысль о необходимости поиска и обмена опытом по созданию образовательной среды, активизирующей потенциал каждого участника педагогического процесса.

Посмотреть трансляцию конференции можно на YouTube-канале БГПУ. По ее итогам будет издан сборник научных статей, который постатейно разместят в научной электронной библиотеке e-library.ru с индексацией в РИНЦ.

Организатором научно-практической конференции выступил центр развития педагогического образования БГПУ.-0-