Более 21,7 тыс. субъектов хозяйствования зарегистрированы в Беларуси за полгода

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 21 745 субъектов хозяйствования, в том числе 4713 юридических лиц и 17 032 индивидуальных предпринимателя, сообщили БЕЛТА в Минюсте.

Больше всего субъектов хозяйствования за полгода появилось в Минске - 2295 юридических лиц и 4600 индивидуальных предпринимателей. В лидерах также Минская область, где зарегистрировано 787 юрлиц и 2917 ИП.

В Брестской области появилось 378 юридических лиц и 2272 индивидуальных предпринимателя, в Витебской - 287 и 1585, в Гомельской - 352 и 1906 соответственно.

Что касается Гродненской области, там зарегистрировано 296 юрлиц и 2126 предпринимателей, а в Могилевской - 285 юридических лиц и 1626 индивидуальных предпринимателей.

Национальным банком, министерствами финансов, юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в этот период было зарегистрировано 33 юридических лица.

При этом в отношении 18 577 субъектов хозяйствования (4976 юридических лиц и 13 601 ИП) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).-0-