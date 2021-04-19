Более 2,3 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом находится более 2300 фур. Это следует из оперативной информации на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 12.00 наиболее сложная ситуация на выезде в литовском направлении: только в "Каменном Логе" скопилось 520 машин. В "Беняконях" находятся 400 грузовиков, в "Котловке" - 290, а в "Привалке" - 290.

На польской границе в "Козловичах" выезда ждут 500 большегрузов, в "Брузгах" - 120, в "Берестовице" - 70.

На белорусско-латвийском погранпереходе "Григоровщина" таможенного оформления ожидают 140 фур.

В качестве причин такой ситуации, которая наблюдается уже достаточно давно, периодически указываются сбои в работе оборудования у литовских служб, ремонт в пункте пропуска "Мядининкай". Для разгрузки некоторых пунктов пропуска на белорусско-литовском участке границы литовская сторона возобновила работу трех пунктов: "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячюс" ("Видзы") и "Папялякис" ("Лынтупы").

Госпогранкомитет рекомендует водителям перед отправкой и при планировании маршрута следить на сайте за складывающейся обстановкой.-0-