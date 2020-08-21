Более 24,5 тыс. человек подали заявления в ссузы на бюджет, 12 тыс. - на платное

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 24,5 тыс. человек подали заявления в ссузы на бюджетную форму получения образования, 12 тыс. - на платную, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планировали набрать на уровень среднего специального образования около 40 тыс. На сегодня, по предварительным данным, на бюджетную форму подано более 24,5 тыс. заявлений (число зачисленных), на платную - более 12 тыс.", - сказала Александра Петрова.

Наиболее популярными традиционно оказались специальности, связанные с живописью, дизайном, правоведением. Довольно востребованы у абитуриентов направления в сфере информационных технологий, специальности медицинского и педагогического профилей.

В этом году появились четыре новые для страны специальности, три из которых связаны с работой на высокотехнологичном оборудовании. Это "эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования", "организация технического сервиса транспортных средств", "производство биотехнологической продукции". Новая и специальность "организация гостиничных услуг".

Принимали документы 110 колледжей, из них девять частной формы собственности, а также 83 учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования (гимназии-колледжи, училища олимпийского резерва).

Заместитель начальника главного управления отметила важность опережающей подготовки кадров в учреждениях среднего специального образования, что позволяет выпускникам по их окончании быть конкурентоспособными. Поэтому сейчас в системе профессионального образования развиваются так называемые ресурсные центры, они оснащаются высокотехнологичным оборудованием. Более того, учреждения образования взаимодействуют между собой, чтобы обеспечить максимальный доступ всех обучающихся по соответствующим специальностям к этому оборудованию. Например, что касается специальности "организация технического сервиса транспортных средств", созданы ресурсные центры, где можно изучить устройство не только классических автомобилей, но и электромобилей, автомобилей с гибридными двигателями.

В сентябре пройдет IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkils Belarus. Участники будут соревноваться по 47 компетенциям. "Можно прийти, посмотреть и определиться на начальном этапе со специальностью, в которой в дальнейшем хочется построить свою карьеру", - добавила Александра Петрова.-0-