Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу по закону об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения Департамента исполнения наказаний МВД завершили исполнение закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая рассказала, что, по предварительным данным, амнистия коснулась около 9 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

Из мест лишения свободы вышли более 2,5 тыс. осужденных. Среди них относящиеся к льготной категории - несовершеннолетние, одинокие мужчины и женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, а также люди с определенными заболеваниями. Сокращен срок наказания на 1 год более чем 4,5 тыс. осужденных. Примерно 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на 2 года.

Амнистированные осужденные возместили ущерб потерпевшим на сумму почти Br5 млн.

Исполнение закона проходило в тесном взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения, местными исполнительными и распорядительными органами.

В ДИН МВД отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а освобождение осужденных не повлекло ухудшения криминогенной обстановки.-0-