Более 2,6 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 31 мая, выезда ожидают более 2,6 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 290 грузовиков, "Урбаны" - более 300.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 200 большегрузов, "Котловка" - более 360, "Каменный Лог" - более 470, "Бенякони" - более 350, "Привалка" - более 230.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" стоят более 240 грузовиков, "Берестовица" - более 90, "Козловичи" - более 100.-0-