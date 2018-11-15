15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 26 тыс. иностранцев получают пенсии в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Фонде социальной защиты населения.

"Центральным аппаратом фонда производится выплата пенсий 26367 иностранным пенсионерам Украины, Польши, Литвы, Латвии, России, проживающим в Республике Беларусь, и 6937 нашим соотечественникам, проживающим в Израиле, Испании, Польше, США, Германии, России, Латвии, Литве. При этом больше всего белорусов, которые получают нашу пенсию за границей, проживают в Латвии (4029) и России (2468). Среди тех, на кого в Беларусь приходит пенсия из-за границы, преобладают россияне - 23725, также латыши - 1720 и литовцы - 905", - привели цифры в фонде.

На выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам на этот год в бюджете фонда запланировано Br92,1 млн. На 1 октября кассовое исполнение по этой статье расходов достигло почти Br65,5 млн.

Начисление и выплата пенсий белорусам, проживающим за границей, происходят в соответствии с заключенными соглашениями. Почти со всеми странами бывшего СССР (кроме Грузии и Эстонии) у Беларуси заключено соглашение по пенсионному обеспечению. С Эстонией такой документ прорабатывается.-0-