Более 2,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 3 496 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 2 765 000 прошли полный курс вакцинации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерстве здравоохранения.

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 352,4 тыс. человек, в Витебской - более 293,1 тыс., в Гомельской - более 482, 9 тыс.,

в Гродненской - более 325, 1 тыс., в Минске - более 535, 8 тыс., в Минской области - более 350, 9 тыс., в Могилевской - более 343, 7 тыс.

Также более 80,7 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-