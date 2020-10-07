Более 2,7 млн пассажиров воспользовались терминалами самообслуживания БЖД с начала года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,7 млн пассажиров воспользовались терминалами самообслуживания Белорусской железной дороги с начала 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С начала этого года 2,742 млн человек приобрели билеты на поезда региональных линий эконом-класса и городских линий с помощью терминалов самообслуживания. Данный канал продаж стал популярным и пользуется возрастающим спросом у пассажиров. Так, в сентябре проездные документы с помощью терминалов самостоятельно оформили свыше 383 тыс. человек - это на 7% больше, чем в августе, и вдвое больше по сравнению с сентябрем 2019 года", - рассказали в БЖД.

С середины 2019 года на Белорусской железной дороге началось внедрение терминалов самообслуживания нового типа - с возможностью приема оплаты наличными деньгами и выдачи сдачи, а также с использованием платежных карточек банков резидентов и нерезидентов Беларуси (в том числе бесконтактных). "Новые опции быстро нашли своих клиентов. Сейчас наиболее активно технологиями самообслуживания пользуются пассажиры в Могилеве, Минске и Гомеле. Терминалы по самостоятельному обслуживанию пассажиров стали удобной альтернативой железнодорожным билетным кассам", - отметили в пресс-центре.

Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам активно использовать терминалы самообслуживания, а также другие электронные каналы продажи проездных документов.-0-