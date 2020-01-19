Более 3 тыс. мусорных полигонов ликвидировали в Беларуси за 9 лет

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 9 лет ликвидировали более 3 тыс. мусорных полигонов. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов сегодня в программе "Неделя" на телеканале СТВ , передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2010 году было более 4 тыс. мини-полигонов и порядка 179 полигонов более крупных. В течение 9 лет мы практически ликвидировали 3 тыс. мини-полигонов и порядка 12 крупных полигонов. Сейчас в стране 835 мини-полигонов и 165 полигонов, которые действуют. Вместе с тем стоит задача до 2022 года ликвидировать все мини-полигоны", - сказал Виталий Смирнов.

Из них самый известный - "Тростенецкий". Он отвечает всем современным экологическим требованиям по содержанию и эксплуатации. Недавно здесь построен мусоросортировочный завод. В то же время, добавил замминистра, в столице необходимо построить завод по энергетическому использованию отходов. "Сжигание - это первое, что приходит на ум. Технологии изучены. По последней информации города Минска, в 2020 году планируется объявить конкурс по выбору инвестора либо по выбору той технологии, по которой будет осуществляться дальнейшее использование отходов", - пояснил он.

В целом, согласно национальной стратегии, определено, что к 2035 году Беларусь должна достигнуть не менее 50 % извлечения отходов из объемов образования отходов. Планируется, что в республике до 2030 года будет построено 30 комплексов. Задачи - в первую очередь извлечь, отсортировать переработать вторичные материальные ресурсы.

Актуальность таких внедрений диктует время: в Беларуси, как и у странах-соседей, постепенно растет объем отходов. К примеру, в 2010 году в стране образовалось примерно 11 млн куб.м отходов, а в 2019-м - почти 22 млн куб.м. Постепенно многие приходят к раздельному сбору мусора: если в 2005-2006 годах менее 50% населения было охвачено раздельным сбором отходов, то сегодня более 92% жителей страны имеют возможность сдавать мусор раздельно.-0-