Более 3 тыс. волонтеров БРСМ будут оказывать помощь маломобильным избирателям в дни голосования

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи организует работу более 3 тыс. волонтеров во время выборов Президента Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Союз молодежи подготовил и планирует направить на избирательные участки в дни голосования 3,4 тыс. молодых людей. Самая многочисленная команда - 1,2 тыс. добровольцев - будет трудиться в столице. Во всех областных центрах состоялся единый день волонтерских интенсивов "Выборы доступны всем". В Минске обучение актива прошло сегодня на базе Минского городского комитета БРСМ. Традиционно в этих начинаниях нас поддержали территориальные центры социального обслуживания населения, Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников, Белорусское общество инвалидов, Белорусское товарищество инвалидов по зрению и многие другие", - рассказала Александра Гончарова.

Волонтеры БРСМ будут трудиться с первого дня досрочного голосования и в день выборов. "В частности, 9 августа ребята будут работать массово, непосредственно на избирательных участках. В их обязанности входит сопровождение и помощь маломобильным избирателям. Однако исключительно до кабинки голосования. Заполнять бюллетень для голосования - это личное конституционное право каждого избирателя. И его никто не имеет права нарушать", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Граждане, нуждающиеся в сопровождении на избирательный участок, могут обратиться за помощью в территориальные организации БРСМ либо в территориальные центры социального обслуживания населения, а также к представителям избирательных участков, расположенных по месту жительства."То есть, как мы уже анонсировали ранее, волонтеры будут работать и по заявительному принципу. Все волонтеры будут иметь бейджи единого образца и соблюдать все необходимые эпидемиологические меры", - добавила Александра Гончарова.-0-