23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30% белорусов слушают радио более четырех часов в день, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Института социологии НАН Беларуси.

Институт социологии НАН Беларуси в прошлом году начал проведение серии социологических замеров, направленных на изучение медиапредпочтений жителей Беларуси. Ежеквартально проходят исследования аудитории радио, телевидения и периодических изданий. В январе проведены исследования слушателей радио. Использовался метод телефонных опросов на основе компьютеризированной системы CATI ASSO. Эта технология позволяет осуществлять отбор респондентов в любом регионе страны, проводить тщательный контроль за ходом исследования и проверять результативность каждого звонка.

Опрос затронул максимально широкую географию. Замеры проводились в Минске, во всех областных центрах и в крупных городах Беларуси с населением свыше 100 тыс. человек (всего - 15 городов). Объем выборки - 600 человек, среди которых жители страны старше 18 лет. Исследования позволили составить рейтинг республиканских музыкально-информационных радиостанций. В числе наиболее популярных - "Радио Рокс" - 34,5%, "Радиус FM" - 18,5%, "Русское радио" - 16,4%, Unistar - 13,1%, "Юмор FM" - 11,7, "Новое радио" - 11%, "Пилот FM" - 7%, "Душевное радио" - 6%, "Народное радио" - 5,5%, "Радио МИР" - 5%, "Мелодии века" - 3,7%, "Радио Минск"- 3,4%, "Сталіца" - 3,4%.

Свыше трети опрошенных (36,7 %) слушают радио не более одного часа в день, практически каждый пятый (19,8 %) проводит за прослушиванием радиопередач от одного до двух часов в день, каждый десятый (12,1 %) - от двух до четырех часов, около трети респондентов (31,4 %) слушают радио более четырех часов в день.

В основном респонденты слушают радио с помощью радиоприемника (55,1 %) и автомагнитолы (46,0 %), практически каждый пятый радиослушатель (19,7 %) использует для этой цели мобильный телефон, планшет, персональный компьютер или ноутбук. Активность радиослушателей на протяжении суток распределяется относительно равномерно. При этом и в будние, и в выходные дни наибольшая активность наблюдается в обеденное время (с 12.00 до 16.00) - 45,2 % и 53,6 % соответственно, а наименьшая - в ночное время (с 00.00 до 5.30) - чуть менее 5 % в будни и выходные.

Белорусские радиостанции сейчас завершают создание отраслевой ассоциации. Одна из задач, которая будет стоять перед этим объединением, это организация сбалансированной системы измерений аудитории радио в стране. К участию в ассоциации приглашены все радиостанции, которые вещают в Беларуси. -0-