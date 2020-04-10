Более 30 лесных пожаров произошло в Беларуси за сутки

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Беларуси произошел 31 лесной пожар, повреждено около 200 га леса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Государственная лесная охрана продолжает борьбу с лесными пожарами. Только за прошедшие сутки в лесном фонде было обнаружено 31 возгорание общей площадью около 200 га. Наиболее часто продолжают гореть леса Брестской и Гомельской областей. Здесь было зафиксировано 6 и 8 пожаров соответственно", - рассказали в пресс-службе.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Минлесхоза произошло 344 случая возгорания. Общая площадь лесных пожаров превысила 1,9 тыс. га.

Основная причина возгораний - человеческий фактор. Большинство очагов возникло из-за перехода огня в лесной фонд с мест выжигания сухой растительности.

Как отметили в Минлесхозе, сейчас в южных регионах страны преимущественно сложился IV класс пожарной опасности. Местные райисполкомы начали вводить временные запреты на посещение лесов. По состоянию на 11.00 10 апреля меры ограничительного характера действуют уже в 60 регионах страны. После стабилизации ситуации запреты будут оперативно сняты.-0-