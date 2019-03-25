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Более 30 тыс. га леса планируется посадить в Беларуси в 2019 году

Общество 25.03.2019 | 14:23
Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства лесного хозяйства в 2019 году планируют создать не менее 33 тыс. га лесных культур, при этом основная часть работ будет выполнена в весенний период. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Лесхозы уже приступили к посадке леса. Этому предшествовала большая подготовительная работа. В 2018 году было обработано 31 177 га почвы, еще около 700 га - в начале этого года. За две недели сотрудники лесхозов уже посадили более 6 тыс. га леса - это 20% от всего запланированного объема. При этом особый акцент лесоводами был сделан на восстановлении участков усохших насаждений. Здесь было высажено более 5,5 тыс. га нового леса.

Сегодня Беларусь входит в топ-10 лесных стран Европы. Уровень лесистости с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,8%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тыс. га леса. "При этом акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). В 2018 году по такому принципу было создано более 90,9% новых лесов. Это позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам", - пояснил в пресс-службе.

С 13 по 20 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства состоится республиканская акция "Неделя леса". Во время акции каждый сможет внести свой вклад в озеленение страны. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании участвовать. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров посадочным материалом и необходимым инвентарем.-0-

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Теги
лесное хозяйство, Министерство лесного хозяйства
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