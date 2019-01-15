15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 взрывозащитных костюмов закуплено для противоминной службы, они будут использоваться для выполнения сложных задач. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генерального штаба ВС полковник Андрей Кураков, передает корреспондент БЕЛТА.

С 1 ноября 2018 года во 2-й инженерной бригаде Вооруженных Сил создана противоминная служба. Задачами ее являются прежде всего подготовка личного состава к действиям в условиях минной войны, работы по очистке территории от взрывоопасных предметов.

Для ее оснащения закуплены новые средства поиска и разведки, а также индивидуальные средства защиты для саперов - более 30 взрывозащитных костюмов. "Мы остановились на "Доспехах" и "Соколах", потому что они прошли апробацию в локальных конфликтах и доказали свою надежность", - отметил Андрей Кураков. "Сокол" полностью обеспечивает защиту сапера от осколков и поражающих элементов любой противопехотной мины. Костюм "Доспехи" весит 66 кг и обеспечивает защиту от 2 кг взрывчатого вещества. Они уже поступили в воинские части, и группы разминирования будут их использовать при выполнении сложных задач.

"Впервые нами закуплены миноискатели, которые позволяют обнаруживать взрывоопасные предметы на глубине до 4 м. Это значительно повышает возможности, существовавшие до сих пор - они ограничивались 35-40 см. Кроме того, впервые закуплены переносные искатели проводных линий управления фугасами. Поступили и специальные приборы "Коршун" для поиска радиоуправляемых мин. В Вооруженных Силах до этого таких миноискателей не было", - проинформировал начальник инженерных войск.

В Слуцком районе часть территории в районе бывшего 25-го арсенала у д.Павловка, где в 1996 году произошел пожар, а затем взрыв, уже проверили новыми приборами, позволяющими "видеть" боеприпасы на большой глубине. "Мы планируем в этом году передать часть территории, которая прошла очистку с применением новых миноискателей. Сейчас идет работа по оформлению передачи порядка 130 га лесхозам под лесонасаждения", - сообщил Андрей Кураков.

Он также коснулся темы предстоящего совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019", которое пройдет в сентябре на российской территории. Прежде всего перед белорусскими инженерными войсками будут стоять задачи оборудования районов практических действий. "Кроме того, в ходе учений будет отработан практически весь ряд задач инженерного обеспечения - это инженерная разведка, фортификационное оборудование позиций, устройство инженерных заграждений, производство разрушений и оборудование проходов через заграждения противника, разминирование местности и объектов", - пояснил начальник инженерных войск.

Андрей Кураков ответил и на вопрос об использовании белорусскими военными инженерами опыта боевых действий российских солдат в Сирии. Сложность для разминирования там представляет то, что велось много боев за удержание населенных пунктов. "Как следствие, после это приводит к большим трудозатратам на очистку этих населенных пунктов от взрывоопасных предметов. Именно поэтому нами создан учебно-тренировочный комплекс во 2-й инженерной бригаде для обучения саперов действиям в городских условиях. Но возможности этого комплекса гораздо шире. Они позволяют осуществлять весь цикл подготовки сапера, начиная от изучения теоретических положений и заканчивая непосредственно практическими занятиями по поиску, обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов", - рассказал он.

В этом году подвижными группами разминирования ВС было обнаружено и обезврежено более 22,4 тыс. взрывоопасных предметов. С учетом работы и саперно-пиротехнических групп внутренних войск МВД, в Беларуси обезврежено более 33 тыс. опасных находок.-0-