24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси свыше 90 дней, сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"К настоящему времени более 300 иностранных граждан обратились к нам с просьбой продлить им время пребывания в стране свыше 90 суток", - сказал Алексей Бегун.

Он уточнил, что речь идет о гражданах, которым по двусторонним соглашениям с Беларусью разрешено пребывать в стране до 90 суток в году при наличии регистрации в органах внутренних дел. "На данном этапе для тех, кто прибывает в аэропорт (по безвизовому режиму. - Прим. БЕЛТА), срок пребывания в Беларуси может быть продлен с 30 до 90 дней", - отметил начальник департамента.

По словам Алексея Бегуна, среди обратившихся - граждане многих стран ближнего и дальнего зарубежья. "Обращались граждане Азербайджана, Узбекистана. На вчерашний день у нас находились 100 человек, которые прибыли по указу №300 в Гродненскую и Брестскую области", - добавил он.-0-