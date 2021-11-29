Более 300 пострадавших от гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за две недели

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 17 по 29 ноября в Беларуси зарегистрировано 311 пострадавших от гололедных и холодовых травм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области к медикам обратились шесть пострадавших. Трое госпитализированы с холодовой травмой, остальные получили амбулаторную помощь.

В Витебской области зарегистрировано 37 пациентов. У восьми пострадавших диагностирована холодовая травма, у 29 - гололедная. Госпитализированы девять человек.

В Гомельской области помощь потребовалась четырем пациентам, из них двое госпитализированы. Гололедная травма диагностирована у двух пострадавших, еще у двух - холодовая.

А в Гродненской области зарегистрированы 78 пациентов, из них госпитализирован 21 пострадавший. Гололедную травму получили 73 пациента, 4 - холодовую.

В Минской области к медикам за помощью обратились 57 пострадавших, из них 12 госпитализированы. Гололедную травму получили 52 пациента, 5 - холодовую.

В Могилевской области зарегистрированы четыре пациента. У одного пострадавшего диагностирована гололедная травма, у троих - холодовая. Все госпитализированы.

В Минске 125 пострадавших, из них 8 госпитализированы. У всех диагностирована гололедная травма.

В связи с изменением погодных условий Минздрав напомнил потенциально травмоопасные места в период гололеда. Это ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.

Если травмы избежать не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт.-0-