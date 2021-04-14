Более 300 предложений поступило от граждан по изменению избирательной системы - Карпович

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 предложений поступило от граждан по изменению избирательной системы и проведению референдума, заявила журналистам заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На заседании Конституционной комиссии я докладывала те предложения, которые поступили от граждан, организаций, общественных объединений, ряда политических партий, касающиеся изменения раздела III Конституции "Избирательная система. Референдум". Конечно же, граждане, поддерживая те принципы избирательной системы, которые заложены в нашей Конституции - это всеобщее равное прямое избирательное право, тайное голосование, тем не менее высказали ряд предложений, касающихся уточнения и развития этих принципов в конституционных нормах. Таких предложений поступило более 300", - рассказала Наталья Карпович.

В частности, поступили предложения о целесообразности изменения возрастных цензов граждан, введения предельного возраста для участия в выборах и занятия выборных должностей. Также вносились предложения, касающиеся исключения некоторых ограничений, предусмотренных Конституцией для лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

По словам Натальи Карпович, все предложения граждан в обязательном порядке будут изучены Конституционной комиссией.

Сегодня проходит второе заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения по изменению конституционных положений об основах избирательной системы. Первое заседание состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.

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