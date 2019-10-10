Более 300 тыс. туристов без визы посетили Беларусь через Национальный аэропорт Минск

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 тыс. туристов посетили Беларусь через Национальный аэропорт Минск с начала действия указа №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" в январе 2017 года, сообщил журналистам директор Национального агентства по туризму Валерий Паращенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Из этого числа свыше 172,6 тыс. человек прибыли в страну после увеличения срока безвиза до 30 дней (с 24 июля 2018 года). Чаще всего гости приезжают из Германии, Италии, Польши, США и Великобритании. "Мы видим большой интерес к Беларуси", - отметил руководитель Национального агентства по туризму.

В частности, недавняя туристическая выставка в Таллине, в которой принимали участие белорусские санатории, показала высокий спрос на оздоровительные услуги. Цены на такой отдых в Беларуси вдвое ниже при аналогичном качестве. По отдельным позициям разница доходит до 3-4 раз. "Здесь у нас большое конкурентное преимущество", - считает Валерий Паращенко.

В свою очередь заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий Скворчевский обратил внимание на развитие не только эконом-сегмента. Все чаще страну стали посещать состоятельные гости. На это в том числе повлияло введение безвизового режима. Объединение безвизовых зон в Гродно и Бресте открывает новые возможности интеграции белорусских маршрутов в трансграничные туристические цепочки, что важно для привлечения туристов из стран Азии, США, Канады, Великобритании, Австралии и других государств, которые выбирают длительные туры по Европе.

"Беларусь соединяет регионы. Классический маршрут - путь из России через Беларусь в Украину, Польшу, Германию. Таким образом мы сможем вернуть транзитный поток. Такие шаги будут усиливать диверсификацию рынка", - отметил Дмитрий Скворчевский.-0-