Более 3,1 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн 896 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 110 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 398,7 тыс. человек, Витебской - более 327,6 тыс., Гомельской - более 538,3 тыс., Гродненской - более 369,2 тыс., Могилевской - более 391 тыс., Минской - более 396,1 тыс. и Минске - более 602,9 тыс.

Также более 92 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-