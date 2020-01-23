Более 330 белорусских специалистов прошли обучение в Индии по программе ITEC

23 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Более 330 белорусских специалистов из различных сфер прошли обучение в Индии по Программе индийского технического и экономического сотрудничества МИД Республики Индия (ITEC). Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Беларуси Сангита Бахадур на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, индийская правительственная программа пользуется большой популярностью у белорусов. Ежегодно индийская сторона выделяет для Беларуси около 15 стипендий.

"В текущем году 15 свободных мест уже использовано белорусской стороной, поскольку желающих обучаться очень много. Мы хотим просить правительство увеличить число квот хотя бы до 20", - сказала дипломат.

Программа индийского технического и экономического сотрудничества МИД Республики Индия ITEC была инициирована в соответствии с решением правительства Индии 15 сентября 1964 года в качестве программы помощи, оказываемой другим странам на двусторонней основе.

В рамках ITEC представители из 156 стран мира приглашаются на курсы повышения квалификации в различные учебные заведения Индии.

К участию в программе приглашаются органы государственного управления, государственные и частные организации и предприятия, высшие учебные заведения, торгово-промышленные палаты.

Начиная с 1993 года индийское правительство ежегодно выделяет гранты для Республики Беларусь в рамках Программы индийского технического и экономического сотрудничества на прохождение стажировок в Индии по различным направлениям, включая языковую подготовку, менеджмент, парламентаризм, банковское дело, образование, некоторые технические и экономические науки.-0-