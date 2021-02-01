Более 3,5 млн кв.м жилья планируется ввести в Беларуси в этом году после капремонта

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 млн кв.м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Беларуси в 2021 году после капитального ремонта, что составляет 3% всего жилого фонда страны. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрей Ромашко.

По информации начальника управления, согласно госпрограмме, в этом году необходимо капитально отремонтировать 3,54 млн кв.м жилья. Так, в Брестской области предстоит осуществить капремонт 360 тыс. кв.м, Витебской - 490 тыс. кв.м, Гомельской - 495 тыс. кв.м, Гродненской - 365 тыс. кв.м, Минской и Могилевской областях - по 395 тыс. кв.м. В белорусской столице запланировано ввести в эксплуатацию более 1 млн кв.м жилья после капитального ремонта.

В прошлом году было капитально отремонтировано 3,156 млн кв.м общей площади жилья, что составляет 2,7% всего жилого фонда страны. "С установленным на год заданием не справились Минск и все области, кроме Гродненской и Могилевской", - отметил Андрей Ромашко.

Также на 2021 год запланировано заменить в стране 966 лифтов: в Брестской, Витебской и Гомельской областях - по 142, в Гродненской - 25, Минской - 111, Могилевской - 61. В Минске будут заменены 343 лифта. "В 2020 году в стране обновили 4009 лифтов. Это очень хороший показатель, с заданием по замене лифтов справились все области и город Минск. Более того, в прошлом году мы существенно перевыполнили план на год", - сообщил начальник управления.-0-