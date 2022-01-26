Более 3,5 тыс. представителей соцсферы поучаствуют в онлайн-марафоне по защите персональных данных

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день защиты персональных данных (28 января) Национальный центр защиты персональных данных проведет первый республиканский онлайн-марафон по вопросам национального регулирования и организации работы по защите персональных данных, сообщил журналистам директор центра Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии примут участие около 200 операторов из числа организаций социальной сферы и более 3,5 тыс. представителей учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, а также средств массовой информации из всех регионов страны.

Разработчики закона о защите персональных данных в онлайн-режиме расскажут о стандартах их защиты, правоотношениях, регулируемых законом, субъектах, на которых распространяется его действие, получении согласия физического лица на обработку персональных данных, обязанностях операторов, правах субъектов и порядке их реализации, мерах по обеспечению защиты персональных данных.

Ключевая задача онлайн-марафона заключается в разъяснении законодательства о защите персональных данных и оказании методической помощи представителям организаций социальной сферы, ответственным за внутренний контроль в этой сфере, а также людям, которые непосредственно обрабатывают персональные данные в этих организациях.

Реализация подобных образовательных проектов для национального центра стала традиционной: за 2,5 месяца своей деятельности центр организовал уже десять вебинаров и семинаров, в том числе корпоративных, в которых поучаствовали более 500 человек. Кроме того, за этот период более 180 разъяснений действующего законодательства о защите персональных данных было дано гражданам и юридическим лицам по итогам рассмотрения их обращений в центр.

Руководство и специалисты центра активно выступают в трудовых и учебных коллективах, средствах массовой информации, ведут активную просветительскую и разъяснительную работу, в том числе во взаимодействии со СМИ. Создан Telegram-канал Национального центра защиты персональных данных, где граждан постоянно информируют, что их персональные данные непрерывно подвергаются обработке: в сфере труда, в отношениях с органами управления, в области здравоохранения, при покупке товаров, во время путешествий или пользования интернетом, разъясняются права субъектов персональных данных. Telegram-канал также является оперативным каналом коммуникации с операторами и уполномоченными лицами, в нем анонсируются проводимые вебинары, разъясняется законодательство, размещаются активные ссылки на актуальные нормативные правовые акты.

В ближайшее время будет запущен сайт cpd.by, который будет представлять собой полноценный ресурс, отражающий и освещающий все направления деятельности Национального центра защиты персональных данных. Он будет полезен и актуален как для операторов (уполномоченных лиц), так и для граждан.-0-