17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,8 тыс. брачных договоров заключено за январь-ноябрь в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

"Брачный договор для молодоженов уже не что-то пугающее и неизвестное, а документ, который в случае возникновения конфликтов и спорных вопросов поможет их мирно решить", - уверена Ольга Шибко. Количество заключенных брачных договоров растет: все больше белорусов защищают свои права и интересы в брачных отношениях, подписывая такой документ.

За январь-ноябрь белорусы заключили 3 877 брачных договоров.

Брачный договор можно составить только при вступлении в брак или в любой период, будучи в браке. В нем супруги могут не только разделить имущество, но и прописать другие моменты, в том числе те, что касаются воспитания детей, алиментных обязательств. Урегулировать через брачный договор можно и вопросы приобретения имущества в будущем. Например, все недвижимое имущество, которое супруги купят после заключения брачного договора, будет собственностью супруги, а все движимое - супруга.

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