Более 3,9 тыс. белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям госорганов

24 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси оказало разноплановое содействие уже более чем 3,9 тыс. белорусских граждан, которые в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 испытывали трудности с возвращением на родину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Эта работа ведется в контакте с нашими зарубежными партнерами и при тесной координации заинтересованных государственных органов Беларуси, в числе которых Министерство спорта и туризма, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет", - отметил официальный представитель МИД.

В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений находятся более 1 тыс. граждан Беларуси в 70 иностранных государствах.

Анатолий Глаз подчеркнул, что в связи с отменой рядом стран международного авиасообщения увеличилось количество обращений граждан Беларуси, которые в настоящее время находятся в Индонезии, Испании (Тенерифе), Новой Зеландии, США, на Сейшельских островах.

По его словам, в системном порядке идет отправка белорусских граждан из Египта, куда запланированы специальные чартерные рейсы ОАО "Белавиа".

Определенные затруднения возникают с вылетом из Египта у граждан Беларуси, которые находятся там не в составе организованных туристических групп. "Однако такие вопросы также постепенно удается решать", - уточнил пресс-секретарь МИД.

Он также отметил: "По итогам тесной совместной работы получены заверения российской стороны о направлении российскими авиакомпаниями 24 и 25 марта отдельных чартерных рейсов на Гоа и в Дели в целях доставки в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси. Таким образом, рассчитываем, что данная острая ситуация наконец-то также будет разрешена".

Анатолий Глаз подчеркнул, что отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию надо на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях.-0-