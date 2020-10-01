Более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами получения вакцины от COVID-19

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами получения вакцины от коронавируса, заявил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Российский фонд прямых инвестиций поставил в Беларусь первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для клинических исследований. РФПИ финансирует это клиническое исследование в Беларуси с участием 100 человек, которые получат возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России.

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В Беларуси началось вакцинирование добровольцев российской вакциной от коронавируса "Спутник V" Российский фонд прямых инвестиций поставил в Беларусь первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для клинических исследований.