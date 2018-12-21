Более 40% населения Беларуси вакцинировано против гриппа

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Беларуси рассказал о результатах проведения ежегодной кампании по вакцинации против гриппа в 2018 году. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Как и на протяжении последних пяти лет, профилактические прививки получили более 40% населения, в том числе около 55% детей и 37% взрослых. В соответствии с рекомендациями ВОЗ вакцинация проводилась в первую очередь для защиты наиболее уязвимых групп населения.

Для защиты от развития неблагоприятных последствий заболевания гриппом вакцинировано 75,4% детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, около 77% детей и взрослых, имеющих хронические заболевания, включая иммуносупрессивную патологию, беременные женщины. Активно прививались люди старше 65 лет (75,7%).

Среди медицинских работников привито 86,2%; детей и взрослых, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием, - 81,7% от численности контингента. Вакцинировано более 50% детей, которые посещают учреждения дошкольного и общего среднего образования. Оптимальные результаты и в плане вакцинации работающего населения, особенно тех категорий, которые по роду своей профессиональной деятельности имеют повышенный риск не только заболеть самим, но и стать источником гриппа для окружающих. Это касается работников сферы образования, торговли и общественного питания, транспортного и бытового обслуживания. Кроме того, руководители ряда предприятий и организаций страны поддержали позицию Минздрава и организовали вакцинацию более 40% численности работников трудовых коллективов.

Результаты анализа эффективности вакцинации 2017 года демонстрируют медицинскую, социальную и экономическую целесообразность такой кампании. Всего с ноября 2017-го по март 2018-го благодаря вакцинации было предупреждено более 135 тыс. случаев гриппа (в том числе более 16,2 тыс. случаев осложненных форм), более 182 тыс. случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии. Предотвращенный экономический ущерб благодаря проведенной вакцинации среди населения оценивается в сумму эквивалентную $76,8 млн, на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте $15,8.-0-