3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии нового учебного года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Школьные базары - 2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж" начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

"К новому учебному году министерство подошло заблаговременно. Мы выстраивали работу по трем основным направлениям. Первая секция касалась организации торговли. Это достаточно трудоемкий блок, он начался традиционно в мае. Мы с нашими коллегами из концерна "Беллегпром" и Министерства образования подписали межотраслевой план мероприятий по обеспечению производства, поставки и реализации товаров к новому учебному году. В нем было предусмотрено проведение широкого спектра мероприятий, которые направлены на обеспечение бесперебойной торговли товарами школьного ассортимента. План достаточно объемный, он определяет основные подходы по цепочке товародвижения, начиная от производителя и заканчивая непосредственно уже объектом торговли, куда приходит конечный потребитель для того, чтобы приобрести продукцию. В рамках данного направления по республике во всех регионах будет организована работа более 400 школьных базаров и ярмарок", - сказал Михаил Жигало.

По его словам, дополнительно проводятся расширенные продажи, выставки-продажи и ярмарки выходного дня. В регионах сохранена практика продажи товаров школьного ассортимента в центральных районах городов на площадках, которые примыкают к торговым объектам и в нестационарных торговых объектах.

Он отметил, что в торговых организациях оформлены уголки школьника, уголки первоклассника, а также выделены дополнительные торговые места и площади для реализации товаров школьного ассортимента.

Проводимые мероприятия сопровождаются различными рекламными акциями. К примеру, организуется демонстрация моделей школьного ассортимента, проводятся различные конкурсы, вручаются подарки и призы. "Для информирования покупателей произведено тематическое оформление торговых залов и витрин, размещены вывески и планшеты-указатели, а также информация о наличии в продаже товаров школьного ассортимента и проводимых рекламных мероприятиях. Она транслируется по радиоузлам и размещается на рекламных стендах и сайтах наших торговых объектов", - добавил начальник управления.

Представитель МАРТ подчеркнул, что торговля проходит в спокойной обстановке, никакого ажиотажа либо всплесков потребительского спроса на данный ассортимент товаров не наблюдается. "Определенный пик продаж традиционно приходится на вторую половину августа. К данному пику наша торговля всецело готова", - резюмировал он.

Второе направление, по которому министерство выстраивает работу - это ассортимент товаров. "В организациях торговли ассортимент будет крайне широкий. Он включает традиционный спектр товаров, начиная от школьной одежды и заканчивая канцелярскими товарами. В торговых объектах будет представлено более 400 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, а также более 100 моделей обуви", - пояснил Михаил Жигало.

Третье направление - ценовая ситуация. "У нас есть соответствующие поручения как главы государства, так и правительства Беларуси о том, что в текущем году цены должны быть доступными для населения. В этой связи в нынешнем году мы подошли к этому вопросу более плотно. Были выработаны соответствующие рекомендации для субъектов торговли, субъектов оптового звена, а также для производителей по формированию цен на товары школьного ассортимента. Они доведены до сведения всех заинтересованных. В рамках данных рекомендаций производителям необходимо соблюдать предельно максимальный норматив рентабельности, который сложился за 2020 год по соответствующей товарной позиции, а субъектам, импортерам (в целом субъектам торговли как оптового звена, так и розничной торговли) - необходимо соблюдать предельно максимальные надбавки, размер которых не должен превышать 30%", - рассказал специалист.

Со стороны министерства на август-сентябрь запланированы соответствующие контрольно-аналитические мероприятия по данному направлению. "Мы будем усиленно мониторить ситуацию и смотреть, каким образом наши субъекты хозяйствования подходят к вопросам ценообразования, потому что этот момент довольно значимый для нашего населения, и мы хотим, чтобы в данной плоскости не было никаких злоупотреблений со стороны как производителей, так и субъектов торговли", - констатировал начальник управления.

По словам Михаила Жигало, в 2021 году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля составляет от Br50 до Br348. "В целом рост цен по данным позициям находится в пределах доведенного параметра по инфляции, то есть в пределах 5%. Существенного всплеска в этом году у нас не произошло", - обратил внимание он.

Представитель министерства рассказал, что со стороны торговых объектов, организаций торговли проведению акционных мероприятий также уделяется очень большое внимание. "На постоянной основе совместно с производителями и поставщиками проводятся мероприятия и акции по продаже товаров со скидками. Торговые организации предлагают различные программы кредитования и рассрочки как за счет собственных средств, так и совместно с банками, в том числе с использованием различных банковских карт. Помимо этого, для стимулирования продаж организации торговли проводят акционные мероприятия со снижением розничной цены, такие как "День скидок", "Вечер выгодных покупок", "Щедрая пятница" и другие. Также они, исходя из своих финансовых возможностей, проводят различные акции социальной направленности, предусматривающие предоставление скидок многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, домам семейного типа", - сообщил специалист.

Информация о проведении школьных базаров, ярмарок и расширенных продаж размещается на интернет-сайтах как исполнительных комитетов, так и торговых организаций.

Вопросы бесперебойного обеспечения товарами школьного ассортимента в период повышенного спроса находятся на постоянном контроле МАРТ, облисполкомов, Минского горисполкома.-0-

Расширенная продажа товаров для школьников продлится в Минске до 1 сентября