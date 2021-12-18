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Общество
18 декабря 2021, 12:00

Более 420 безработных получили опыт практической работы через службу занятости

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Служба занятости помогла трудоустроить в январе-ноябре 1771 человека с инвалидностью
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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 420 человек из числа безработных в январе - ноябре этого года получили возможность приобрести опыт практической работы - в качестве одной из услуг, предлагаемой службой занятости, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Эта услуга помогает безработным овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками практической работы в соответствии с полученной профессией (специальностью), повышает их конкурентоспособность на рынке труда, расширяет возможности трудоустройства. В январе - ноябре 2021 года 423 человека из числа безработных получили возможность приобрести опыт практической работы", - рассказали в Минтруда.

Больше всего безработных воспользовались такой возможностью в Гомельской области - 127. В Гродненской области - 80, Могилевской - 57, Брестской - 51, Минской - 48, Минске - 36 и в Витебской области - 24.

Для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) направляются безработные, зарегистрированные в службе занятости, из числа: выпускников учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование; людей, прошедших профессиональную подготовку или переподготовку по направлению службы занятости; людей, длительное время (более 12 месяцев) не работавших в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом.

Практический опыт безработные могут получать в организациях независимо от форм собственности, за исключением тех, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств, и у индивидуальных предпринимателей.

С безработным заключается срочный трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев. Нанимателям, которые предоставляют рабочие места для таких целей, служба занятости частично компенсирует затраты на оплату их труда.

Такие мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве безработным (как и их финансирование) включены в госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы. На частичную компенсацию нанимателям затрат на трудоустройство безработных для получения ими практического опыта в 2021 году предусмотрено Br1,4 млн. За 11 месяцев израсходовано Br924,8 тыс.-0-

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Теги
безработица занятость Министерство труда и соцзащиты трудоустройство
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